Боля: За команду, которая начнет изменения в стране уже с завтрашнего дня! (ВИДЕО)

Боля: За команду, которая начнет изменения в стране уже с завтрашнего дня! (ВИДЕО)

Кандидат Партии социалистов по одномандатному округу №24 (Ботаника) Василий Боля проголосовал на своем избирательном участке. 

Как отметил социалист, он проголосовал за консолидированную команду, которая улучшит ситуацию в стране. Боля призвал граждан массово участвовать в выборах и выбрать тех, кто достоин этого, и начнет преобразования в стране, начиная уже с завтрашнего дня.

Напомним, сегодня в Молдове проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.

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