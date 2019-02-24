Боля: За команду, которая начнет изменения в стране уже с завтрашнего дня! (ВИДЕО)

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Кандидат Партии социалистов по одномандатному округу №24 (Ботаника) Василий Боля проголосовал на своем избирательном участке.

Как отметил социалист, он проголосовал за консолидированную команду, которая улучшит ситуацию в стране. Боля призвал граждан массово участвовать в выборах и выбрать тех, кто достоин этого, и начнет преобразования в стране, начиная уже с завтрашнего дня.

Напомним, сегодня в Молдове проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.