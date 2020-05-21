Боля требует привлечь Реницэ к уголовной ответственности: “За ложь и клевету придётся ответить!” (ВИДЕО)

Боля требует привлечь Реницэ к уголовной ответственности: “За ложь и клевету придётся ответить!” (ВИДЕО)

Депутат ПСРМ Василий Боля намерен обратиться в Генеральную прокуратуру и потребовать привлечения к ответственности Юрие Реницэ за клевету и ложные обвинения. Об этом социалист заявил на брифинге для прессы. 

–  Этот “обезжиренный кефир” приходил сюда с различными видео и заявлял о том, что я брал кредиты и жертвовал деньги на президентских выборах 2016 года. Это фейк, – сказал Боля.

Депутат рассказал, что он отправил запрос по этому поводу в Центральную избирательную комиссию. Пришедший ответ подтвердил, что Боля не входил в число тех, кто жертвовал средства на предвыборную кампанию Игоря Додона.

– За клевету и ложные обвинения существует уголовная ответственность. Теперь, когда у меня есть доказательства, я отправлю запрос в Генеральную прокуратуру, чтобы этот “псевдорежиссёр” ответил по закону за то, что написал, пытаясь оклеветать меня. Думаю, мои коллеги поступят так же, – добавил Боля.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md