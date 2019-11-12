Боля – Санду: Вы попытались “контрабандой” провести проект закона с большими проблемами по части конституционности (ВИДЕО)

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Принимая решение о внесении изменений в Закон о прокуратуре под собственную ответственность, Майя Санду не проконсультировалась ни с коллегами по коалиции, с самой большой фракцией парламента, ПСРМ, ни с депутатами блока “АКУМ”, ни даже с собственными министрами, ни с гражданским обществом, которое ее массово поддерживало. Об этом на заседании законодательного органа, обращаясь к премьеру, заявил депутат ПСРМ Василий Боля.

– Скажите, пожалуйста, этим взятием ответственности вы пытались “контрабандой” провести проект закона с большими проблемами по части конституционности? Вы не считаете, что это антидемократический выпад с вашей стороны? – сказал он.

Боля также отметил, что если бы Санду действительно хотела бы прозрачности в своих решениях, она вынесла бы этот проект на обсуждение гражданского общества и направила бы его на рассмотрение Венецианской комиссии, однако ни первое, ни второе сделано не было.