Боля: Руководство страны хочет уничтожить местную публичную власть и продолжить закрытие больниц, школ и детсадов

В последние 2 года не только ходят слухи о так называемой территориально-административной реформе, но и предпринимаются конкретные шаги для ее реализации. Об этом в рамках пресс-конференции заявил депутат ПСРМ Василий Боля.

По его словам, эта реформа предусматривает закрытие более 400 примэрий в тех селах, где живут менее 5 тысяч граждан. Власти рассчитывают на то, что в результате останется примерно 350-370 примэрий, после чего приступят к ликвидации районов.

– Эта реформа приведет к тому, что те услуги, которые должны быть предоставлены государством гражданам, будут удалены от них, – сказал он.

Одним из шагов в этом направлении Боля назвал так называемую реформу судов, в результате которой из 34 районных судов осталось всего 16. То же самое касается и больниц, а также учебных заведений, сказал он.

– Это приведет к разрушению местной публичной власти и местной автономии, к удаленности граждан от социальных услуг. Это приведет к дальнейшему закрытию школ и детских садов в селах. Мы не допустим этой реформы, – добавил Боля.