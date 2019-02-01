Боля поставил на место кандидата Шора: Из-за вас вся страна на коленях, верните миллиард! (ВИДЕО)

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Каждый день Молдову покидают по 120 человек в первую очередь из-за того, что в 2014 году всю страну нагло обворовали, украв миллиард из трех банков, которые контролировал Илан Шор. Об этом в рамках теледебатов на канале Accent TV заявил кандидат ПСРМ по одномандатному округу №24 Василий Боля своему оппоненту по этому же округу от партии “Шор” Сергею Бургуджи.

В частности, когда Бургуджи заявил о массовом исходе населения из Молдовы, Боля напомнил ему, что причастен к этому не кто иной, как его партийный босс.

– Господин Бургуджи, наши граждане каждый день уезжают из страны семьями из-за того, что всю страну просто обокрали. Украли миллиард из банковской системы – из трех банков, которыми руководил председатель вашей партии, который был осужден на 7,5 лет, и который сегодня еще не сидит, но будет сидеть, – сказал Боля.

В ответ Бургуджи попытался перевести “стрелки” на социалистов. Попытка оказалась тщетной. Боля призвал представителя партии “Шор” не заниматься демагогией, а вернуть украденные у всех жителей Молдовы деньги.

– Сегодня вы нагнули всю страну. На протяжении следующих 25 лет мы будем возвращать то, что вы украли – по миллиарду в каждый год. Верите эти деньги, и тогда страна не будет их возвращать. А мы на эти деньги поднимем пенсии и зарплаты, – подытожил Боля.