Боля о “хороших дорогах” демократов: 100 млн долларов просто похоронили (ВИДЕО)

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Слова расходятся с делом – именно так можно охарактеризовать деятельность молдавского правительства. О том, что обещал кабинет министров и что в итоге сделал, в рамках флешмоба рассказал кандидат в депутаты ПСРМ по одномандатному округу №24 Василий Боля.

– Вы помните, как 2 года назад один из экспонентов правительства, Мариан Лупу, говорил в президентской кампании о том, что не повысит пенсионный возраст, а спустя некоторое время пенсионный возраст был повышен до 63 лет? Далее правительство говорило о том, что повысит пенсии, но я увидел, что более 100 тысяч пенсионеров, которые вышли на пенсию до 1999 года, были выкинуты из системы. Вы слышали о том, что правительство намеревалось повысить заработную плату бюджетникам? Это произошло в декабре прошлого года. И в январе этого года, тогда, когда бюджетники должны были получить более высокие зарплаты, по факту получили зарплаты намного ниже. И в этом случае виновными оказались бухгалтеры. Виноват кто угодно, только не кабмин, – перечислил Боля.

Социалист раскритиковал реализацию проекта ДПМ “Хорошие дороги”, отметив, что тем самым правительство просто похоронило 100 млн долларов налогоплательщиков.

– Везде болото, грязь, этот истончавший асфальт растаял вместе со снегом. Это – настоящие дела и слова этого правительства. Это безответственное правительство, которое издевалось над нашим народом, которое тратило государственные деньги таким образом, что сразу после 2-3 месяцев после того, как были отремонтированы так называемые “хорошие дороги для Молдовы”, они оказались в таком состоянии. Мы пришли сюда, чтобы сказать “нет” такому подходу к решению проблем в нашей стране, такому методу правления. Хватит воровать! – подытожил он.