Боля – кандидату Шора о предложенной им смертной казни: Вы повесите своего шефа за кражу миллиарда? (ВИДЕО)

Боля – кандидату Шора о предложенной им смертной казни: Вы повесите своего шефа за кражу миллиарда? (ВИДЕО)

Один из пунктов предвыборной программы партии “Шор” предусматривает введение смертной казни за “особо тяжкие преступления”. В рамках дебатов кандидат Партии социалистов по одномандатному округу №24 Василий Боля справедливо поинтересовался у своего оппонента по этому же округу Сергея Бургуджи, коснется ли это предложение непосредственно его партийного босса. 

– Ваш партийный босс Илан Шор был приговорен судом первой инстанции к 7 годам тюрьмы за кражу миллиарда – особо тяжкое преступление. После того, как будет введена смертная казнь, вы осуществите это наказание в отношении Илана Шора? Вы повесите его за кражу миллиарда? – спросил Боля. 

В ответ Бургуджи дал понять, что кража миллиарда – не столь серьезное преступление, поскольку, по его словам, в первую очередь, смертная казнь ждет тех, кто не создал нормальные рабочие места, не обеспечил молодых специалистов достойной заработной платой и не смог остановить миграцию.

– Вы его посадите на электрический стул? Вы себя привлеките к ответственности, – парировал Боля. 

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