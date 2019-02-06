Боля – кандидату “Акум”: Скольких учителей вы уволите, чтобы поднять зарплату остальным? (ВИДЕО)

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Одно из предвыборных обещаний блока “Акум” заключается в намерении повысить учителям страны зарплату на 25%. Однако граждане страны прекрасно помнят, как лидер “Акум”, Майя Санду, будучи членом правительства, закрыла более 200 школ, а 10 тысяч учителей были уволены.

Об этом в рамках дебатов кандидату “Акум” по одномандатному округу №24 Григорию Колуну напомнил кандидат ПСРМ по этому же округу Василий Боля.

– Скажите, пожалуйста, сколько школ вы закроете и сколько учителей вы уволите для того, чтобы обеспечить остальным повышение зарплаты? – спросил Боля у Колуна.

В ответ Колун начал оправдывать закрытие школ и увольнение учителей, а после и вовсе заявил, что Майя Санду не была у власти. Момент попал на видео: