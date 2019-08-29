Болгария экстрадирует на Украину гражданина Молдовы, подозреваемого в грабеже

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Суд города Добрич в Болгарии допустил экстрадицию 24-летнего гражданина Молдовы, разыскиваемого на Украине за грабёж.

Как пишет rus.bg, молдаванин, имеющий и гражданство Украины, обвиняется в грабеже, совершённом 16 января 2017 года в пгт Авангард Одесской области. Согласно поступившим данным, он обвиняется в нападении с целью завладения чужой собственностью в сочетании с насилием, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

В день грабежа гражданин был уведомлён, что его подозревают в совершении преступления, но через 10 дней по молдавскому паспорту он покинул Украину, после чего был объявлен в международный розыск. Его задержали 18 июля на пограничном пункте “Кардам” при въезде в Болгарию, пишет источник.

В ходе судебного заседания задержанный заявил, что согласен на экстрадицию на Украину. Ведётся разбирательство.