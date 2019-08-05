Более тысячи заключённых привлекли к общественным работам за неделю

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По состоянию на прошлую неделю, в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 891 человек. 81 человек были освобождены, 47 задержаны и помещены в следственные изоляторы, 1 069 участвовали в общественных работах.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых были проведены учебные часы по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, в тюремную больницу в Прункул были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 52 задержанных, а 11 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАП, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 5 мобильных телефонов, пакет дрожжей, 1 л алкоголя и другие запрещённые предметы. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.