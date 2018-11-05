Более тысячи серебряных изделий изъяли в аэропорту Кишинева

Более тысячи серебряных изделий изъяли в аэропорту Кишинева
Более тысячи изделий из серебра 925 пробы были задержаны вчера, 4 ноября, таможенниками в Международном аэропорта Кишинева. 834 подвески и 328 цепочек общим весом 5310 граммов были обнаружены в чемодане молдаванина, который возвращался из Москвы. 

Как сообщает пресс-служба Таможенной службы Республики Молдова, изделия были изъяты для проведения расследования, а мужчина – задокументирован за попытку скрыть от таможенного контроля коммерческий лот.
Стоит отметить, что это уже вторая попытка провоза через границу ювелирных изделий. На прошлой неделе таможенники в Джурджулешть задержали примерно полкилограмма изделий из драгоценных металлов. Они были спрятаны в машине, за рулем которой была жительница Кагула.
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