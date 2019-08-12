Более тысячи осуждённых участвовали в общественных работах на прошлой неделе

Более тысячи осуждённых участвовали в общественных работах на прошлой неделе

Как передаёт пресс-служба НАП, по состоянию на прошлую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 893 человека. 62 человека были освобождены, 76 задержаны и помещены в следственные изоляторы, 1 092 участвовали в общественных работах.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 222 учебных часа по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, в тюремную больницу в Прункул были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 19 задержанных, а 7 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

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