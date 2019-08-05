Более тысячи нарушений зарегистрировали сотрудники НИП за выходные (ВИДЕО)

Более тысячи нарушений зарегистрировали сотрудники НИП за выходные (ВИДЕО)

За прошедшие выходные патрульные зафиксировали 1 179 нарушений ПДД. Из них 647 человек превысили допустимый предел скорости, 28 сели за руль в нетрезвом состоянии, 36 забыли пристегнуть ремень, 75 не уступили дорогу пешеходам или остановились в запрещённых местах.

Кроме того, за отчётный период произошло 27 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб, а ещё 35 получили травмы.

В данной связи сотрудники НИП обращаются к водителям с просьбой быть внимательнее на дорогах и не превышать скоростной режим.

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