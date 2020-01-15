Более тысячи чиновников пройдут курсы повышения квалификации

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1 060 государственных служащих, из которых 750 сотрудников центральных и 310 сотрудников местных органов власти, пройдут в текущем году курсы повышения квалификации в Академии публичного управления.

Согласно документу, утверждённому сегодня правительством, будут проведены 13 учебных курсов для 44 групп чиновников. 30 из них будут состоять из сотрудников центральных органов публичной власти, пишет moldpres.md. Также, по просьбе органов публичной власти, будут проведены курсы для членов конкурсных комиссий по набору персонала.

Программа обучения госслужащих на 2016-2020 гг. предусматривает следующие курсы обучения: лидерство в публичном управлении, организационное управление, разработка и оценка государственной политики, стратегическое и оперативное планирование, управление конфликтами и управление стрессом, профессиональная интеграция, управление государственными услугами, этика и неподкупность, разработка и координация политики, стратегическое и оперативное планирование.