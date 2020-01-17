Более тонны продуктов питания было изъято по итогам проверок на рынках и в магазинах в Бельцах (ФОТО)

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Сотрудники территориального управления безопасности пищевых продуктов Бельц провели внезапные проверки в продовольственных магазинах и на агропродовольственных рынках в муниципии.

По данным пресс-службы НАБПП, в результате рейдов были обнаружены следующие нарушения:

продажа продуктов питания с истёкшим сроком годности;

отсутствие документов, подтверждающих происхождение и качество продуктов;

нарушение норм гигиены и условий хранения продуктов питания.

В связи с этим инспекторы НАБПП заполнили 7 протоколов о нарушениях. Кроме этого, из продажи было изъято 1 289 кг продуктов питания.