Более тонны продуктов питания было изъято по итогам проверок на рынках и в магазинах в Бельцах (ФОТО)

Сотрудники территориального управления безопасности пищевых продуктов Бельц провели внезапные проверки в продовольственных магазинах и на агропродовольственных рынках в муниципии.
По данным пресс-службы НАБПП, в результате рейдов были обнаружены следующие нарушения:
- продажа продуктов питания с истёкшим сроком годности;
- отсутствие документов, подтверждающих происхождение и качество продуктов;
- нарушение норм гигиены и условий хранения продуктов питания.
В связи с этим инспекторы НАБПП заполнили 7 протоколов о нарушениях. Кроме этого, из продажи было изъято 1 289 кг продуктов питания.
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