Более тонны контрафактного алкоголя из Приднестровья было изъято таможенниками (ФОТО)

Более тонны контрафактного алкоголя из Приднестровья было изъято таможенниками (ФОТО)

Две попытки незаконного ввоза этилового спирта на территорию Молдовы пресекли сотрудники Таможенной службы. В двух случаях алкоголь ввозился из приднестровского региона в обход таможенного контроля.

По данным пресс-службы ведомства, первый случай был зарегистрирован вблизи населённого пункта Рэзень Яловенского района. На основе оперативной информации мобильная группа Таможенной службы остановила автомобиль. Во время контроля в машине было обнаружено 40 пластиковых контейнеров, в которых содержалась жидкость с запахом спирта. В контейнерах в общей сложности находилось 800 литров алкоголя.

Ещё 600 литров этилового спирта было обнаружено таможенниками у въезда в Кишинёв. Водитель микроавтобуса не смог предъявить какие-либо документы о происхождении товара и признался, что ввёз алкоголь в обход таможенного контроля, чтобы избежать налогообложения, предусмотренного законодательством.

Весь найденный контрабандный алкоголь был конфискован, а нарушители будут санкционированы в связи с незаконным введением в оборот алкогольной продукции.

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