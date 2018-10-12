Более тонны контрафактного алкоголя из Приднестровья было изъято таможенниками (ФОТО)

Две попытки незаконного ввоза этилового спирта на территорию Молдовы пресекли сотрудники Таможенной службы. В двух случаях алкоголь ввозился из приднестровского региона в обход таможенного контроля.

По данным пресс-службы ведомства, первый случай был зарегистрирован вблизи населённого пункта Рэзень Яловенского района. На основе оперативной информации мобильная группа Таможенной службы остановила автомобиль. Во время контроля в машине было обнаружено 40 пластиковых контейнеров, в которых содержалась жидкость с запахом спирта. В контейнерах в общей сложности находилось 800 литров алкоголя.

Ещё 600 литров этилового спирта было обнаружено таможенниками у въезда в Кишинёв. Водитель микроавтобуса не смог предъявить какие-либо документы о происхождении товара и признался, что ввёз алкоголь в обход таможенного контроля, чтобы избежать налогообложения, предусмотренного законодательством.

Весь найденный контрабандный алкоголь был конфискован, а нарушители будут санкционированы в связи с незаконным введением в оборот алкогольной продукции.