Более тонны янтаря возвращено в собственность государства

0

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам нашла и вернула государству 1 030 кг янтаря. Драгоценные камни были переданы Государственной налоговой службе.

Согласно материалам дела, летом 2015 года была раскрыта схема незаконного экспорта этих драгоценных камней в Гонконг (Китай). Антикоррупционная прокуратура возбудила по данному факту уголовное дело. В результате судебного процесса, несмотря на то, что виновные были привлечены к уголовной ответственности, янтарь не был конфискован, а передан на хранение подсудимым по их просьбе и с согласия прокурора.

Этот факт “всплыл” в результате проверок, проведенных в январе этого года в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам и в Антикоррупционной прокуратуре. Это вызвало резкую критику со стороны генпрокурора Александра Стояногло.

– Подозреваем, что кто-то хотел, чтобы это дело никогда не проверялось, и янтарь не был передан государству, но это, как и законность действий государственных лиц, будет квалифицироваться в соответствии с правовой оценкой в ​​рамках уголовного процесса, – заявил Стояногло.

В связи с этим было определено местонахождение драгоценных камней, которые впоследствии были изъяты и переданы в ГНС. Она проведет их оценку и передаст в собственность государства, поскольку суд вынес решение об их особой конфискации.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.