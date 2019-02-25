Более сотни иностранцев не пропустили через молдавскую границу на прошлой неделе

Более сотни иностранцев не пропустили через молдавскую границу на прошлой неделе

В период с 18 по 24 февраля в пунктах пересечения границы сотрудники пограничной полиции зарегистрировали 78 нарушений, в которых участвовал 81 человек. Среди них были отмечены:

  • 41 нарушение режима пересечения границы;
  • 20 иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 12 водителей проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;
  • 5 попыток незаконного провоза товаров.

В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 112 иностранным гражданам, а также 100 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 72 акта о нарушениях с наложением штрафов на сумму 78 000 леев и приходом на сумму 38 300 леев. Сотрудники пограничной полиции провели 10 встреч с представителями пограничных органов Украины и Румынии с целью обмена информацией и передачи преступников.

За последнюю неделю поток лиц составил 294 054 перехода, из которых 147 552 при въезде в Молдову. Трафик транспорта составил 76 838 пересечений. Самым загруженным днём ​​предыдущей недели было воскресенье, 24 февраля, с 44 595 пересечениями. Из общего количества переходов наибольшее пришлось на долю граждан Молдовы – 24 310 пересечений.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

  • КПП «Леушены» – 50 646 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 42 427 пересечений,
  • КПП «Скуляны» –34 730 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 31 856 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 22 655 пересечений,
  • КПП «Крива» – 15 037 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 13 776 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 11 814 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 11 132 пересечения,
  • КПП «Вулканешты» – 6 614 пересечений.

Напоминаем, что с 5 февраля проезд через совместный контрольно-пропускной пункт “Паланка” могут осуществлять все категории транспорта.

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