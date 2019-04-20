Более сотни авто с приднестровскими номерами оказались на спецпарковке

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Более 100 автомобилей с регистрационными знаками ПМР были доставлены на специальную парковку. С 1 июня 2017 года вступили в силу положения, запрещающие движение по дорогам общего пользования этих автомобилей в случае водителей, обладающих водительскими правами Республики Молдова и проживающих на правом берегу Днестра.

С момента вступления в силу положений и до второй половины марта этого года было остановлено более 100 водителей, которые ездили на автомобилях, зарегистрированных в приднестровском регионе, пишет ipn.md.

В случае несоответствия установленным правовым требованиям, транспортное средство доставляется на специальную парковку или в ближайший полицейский участок. Отступление от существующих норм для данных транспортных средств разрешается только в том случае, если они находятся в собственности экономических агентов из левобережья Днестра и муниципия Бендер, и если водители транспортных средств являются их сотрудниками.

Согласно Кодексу о правонарушениях, припаркованное транспортное средство возвращается владельцу или законному представителю после устранения оснований для доставки его на стоянку. Расходы по доставке транспортного средства на стоянку и оплате стоянки возлагаются на правонарушителя.