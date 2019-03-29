Более полутысячи водителей нарушили ПДД за последние несколько дней

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Водители, которые пренебрегли правилами дорожного движения, в результате чего произошли различные инциденты и даже ДТП, были обнаружены и задокументированы за ранее допущенные ими нарушения. С этой целью на многих трассах страны были установлены специальные фильтры. Как следствие, всего за несколько дней удалось проверить порядка 1200 машин.

Патрульные инспекторы пожелали дисциплированным автовладельцам хорошей дороги, а вот в отношении более чем полутысячи водителей были составлены протоколы. Наибольшее количество, 510, превысили максимально допустимую на дорогах страны скорость. Еще 55 не учли дорожные знаки, а более 30 нарушили правила эксплуатации транспортных средств. За неавторизованные газовые установки были сняты регистрационные номера с 16 автомобилей, а еще 2 машины лишись номеров из-за тонировки стекол.

Стоит отметить, что НИП регулярно проводит мероприятия подобного характера. Их цель – напомнить водителям, что, нарушая ПДД, они ставят под угрозу не только собственную жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения.