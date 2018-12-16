Более полутысячи скамеек появились на улицах столицы благодаря усилиям социалистов

Более полутысячи скамеек появились на улицах столицы благодаря усилиям социалистов

В рамках городской целевой программы, разработанной и реализованной Партией социалистов в мунсовете Кишинёва, на улицах столицы ежедневно устанавливаются десятки новых скамеек.

Так, на сегодняшний день уже 590 новых скамеек появились во дворах столицы. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава фракции Партии социалистов в МСК Ион Чебан

– Работаем для того чтобы город стал комфортней. Хорошего воскресного дня! – написал он.

Напомним, что согласно целевой программе, разработанной ПСРМ, до конца года в столице появятся 600 новых скамеек. Кроме этого, на данный момент в столице идёт установка детских площадок во дворах домов. Это стало возможным также благодаря инициативе и усилиям социалистов.

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