Более полусотни подозреваемых идентифицированы в результате масштабной операции по борьбе с наркотиками (ФОТО, ВИДЕО)

0

В период с 5 по 6 сентября офицеры Управления по борьбе с наркотиками Нацинспектората расследований совместно с сотрудниками Главного управления уголовного розыска и прокурорами организовали масштабную операцию по борьбе с наркотиками на территории всей страны.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции, в результате 145 обысков в 26 районах страны полицейские обнаружили: более 7 кг марихуаны, 50 гр героина, 10 гр сухого метадона, 100 гр маковой соломы, 210 гр этноботанических наркотиков, 500 мл жидкого метадона, 10 мл ацетилированного опия, 3 805 кустов конопли, 10 психотропных таблеток (Clonazepam, Zolomax), а также 35 устройств, предназначенных для употребления наркотиков. Кроме этого, в результате следственных мероприятий правоохранители изъяли: 3 огнестрельных оружия без документов о происхождении и 21 боевой патрон.

В рамках операции правоохранителями совместно с офицерами бригады спецназначения «Fulger» были задержаны 14 человек, подозреваемых в хранении и продаже наркотических средств, ещё 48 человек подозреваются в незаконном обороте наркотиков. Кроме этого, был задержан человек, находящийся в розыске по подозрению в угрозах и насилии.

Стоит отметить, что в рамках спецоперации «МАК-2019», проводимой в период с июня по август, следователи возбудили 220 уголовных дел и 345 – административных по факту незаконного оборота наркотиков. За отчётный период было уничтожено более 143 000 кустов конопли и 4 100 кустов мака. Кроме этого, было изъято более 27 кг марихуаны.