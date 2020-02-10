Более полусотни человек за неделю вышли из молдавских тюрем

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По состоянию на прошлую неделю в тюрьмах страны находилось 6 733 человека. 56 человек были освобождены, 64 – задержаны и помещены в следственные изоляторы.

По данным пресс-службы Национальной администрации пенитенциарных учреждений, для заключённых было проведено 306 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. В них приняли участие 3 558 заключённых.

Кроме того, в больницу пенитенциара Прункул были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 13 задержанных из 4 тюрем страны. В службу экстренной медпомощи было произведено 18 звонков.

В ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 1 мобильный телефон, 250 евро, 4 пакетика с предположительно наркотическим веществом и др. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.