Более полусотни человек за неделю выпустили из молдавских тюрем

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По состоянию на прошлую неделю, в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 856 человек. 61 человек были освобождены, 41 – задержаны и помещены в следственные изоляторы, а 1 064 – добровольно участвовали в общественных работах.

По данным пресс-службы Национальной администрации пенитенциарных учреждений, для заключённых было проведено 185 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. В них приняли участие 1 861 заключённый.

Кроме того, в больницу пенитенциара Прункул были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 16 задержанных из 6 тюрем страны. Двое из них лечились за свой счёт. А в службу экстренной медпомощи было произведено 4 звонка.

В ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 9,5 л алкоголя, 1 110 леев, 2 пакетика с предположительно наркотическим веществом и др. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.