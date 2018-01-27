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Более полтысячи молдавских водителей оштрафовали за ксеноновые фары

Более полтысячи молдавских водителей оштрафовали за ксеноновые фары
В период с 16 по 26 января более 560 водителей были оштрафованы Национальным инспекторатом патрулирования из-за ксеноновых фар. 

Как сообщает НИП, в нашей стране запрещено движение автомобилей, чьи водители незаконно установили ксеноновые фары. Исключение составляют лишь те машины, в которых данных тип фар был установлен при производстве, пишет trm.md.

За это нарушение, согласно статье 228 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова, водителям грозит штраф от 150 до 300 леев.

 

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