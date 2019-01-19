Более полусотни ДТП произошло в Приднестровье за неделю

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С 11 по 17 января на территории Приднестровья зарегистрировано 165 заявлений о преступлениях. По 135 из них удалось установить подозреваемых лиц.

Всего за данный период зарегистрировано 20 краж, 2 угона автомобиля, 12 случаев незаконного оборота наркотиков, 1 преступление в сфере экономики. Сотрудниками милиции были найдены 13 объявленных в розыск преступников, 7 госдолжников и 1 неплательщик алиментов, передаёт mvdpmr.org.

За прошедшую неделю в результате аварий пострадали 4 человека, погибших нет. Зарегистрировано 55 ДТП, в которых были повреждены транспортные средства. Составлено 637 административных протоколов за нарушение ПДД. Задержаны 15 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

Также за отчётный период было отмечено 8 случаев возгорания и 28 нарушений правил пожарной безопасности.