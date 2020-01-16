Более половины населения считает, что правительство Кику сможет изменить ситуацию в стране к лучшему

0

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня в столице.

Согласно итогам исследования, 54,1% граждан считают, что правительство, руководимое Ионом Кику, способно изменить ситуацию в нашей стране, к лучшему. Обратного мнения придерживаются 34,5% опрошенных. 11,4% не знают или отказались отвечать на этот вопрос.

Опрос “2019 год по мнению населения Республики Молдова” проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ по собственной инициативе и за счет личных средств в период со 2 по 13 января 2020 года. В нем приняли участие 1189 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/- 3%.