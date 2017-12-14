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Более половины молдаван считают ангажированным решение КС, принятое против президента

Более половины молдаван считают ангажированным решение КС, принятое против президента

Решение Конституционного суда страны,позволяющее назначать министра обороны премьер-министру или председателю парламента в обход главы государства, является ангажированным и принятым на руку определенным политическим силам. 

Так считают 55,8% жителей Молдовы, опрошенных в рамках исследования “Барометр общественного мнения. Ноябрь 2017 года”. С решением КС согласны всего 15,4% граждан, которые считают, что оно вписывается в рамки высшего закона страны.

Напомним, ранее Игорь Додон категорически отказался назначать ставленника ДПМ Еуджена Стурзу на должность министра обороны, так как он не обладает необходимыми для этого профессиональными качествами. Тогда правящий режим обратился в КС, который позволил назначить министра Андриану Канду.

Опрос проводился с 18 ноября по 5 декабря. В нем приняли участие 1113 человек. Погрешность исследования составляет +/-2,9%.

 

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