Более половины ДТП в стране происходят в столице

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Более половины от общего количества аварий, зарегистрированных с начала года, приходятся на муниципий Кишинёв. По словам руководителя Национального инспектората патрулирования, это объясняется повышенным количеством транспортных единиц и участников дорожного движения в целом.

За первые 2 месяца этого года в стране было зафиксировано 308 ДТП: их число сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года чуть более чем на 8%. В них погибли 34 человека, ещё 361 человек получил травмы, передаёт ipn.md. Из общего числа аварий 161 было зафиксировано в Кишинёве. В них погибли 8 человек.

Более 90% ДТП случаются по вине водителей, а основными их причинами являются несоблюдение скоростного режима, непредоставление преимущества на перекрёстках или на пешеходных переходах, а также вождение в нетрезвом состоянии, пишет источник.

За первые два месяца 2019 года участниками столичных аварий оказались 39 несовершеннолетних. 3 из них погибли, а ещё 3 получили тяжёлые травмы.

В Кишинёве наблюдается значительный рост числа случаев пересечения улиц вне пешеходных переходов. Вследствие этого было зарегистрировано 33 ДТП, в результате которых 4 человека погибли, а ещё 30 получили травмы. Рост всех категорий ДТП зафиксирован в секторе Ботаника.