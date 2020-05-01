Более миллиона человек во всём мире излечились от коронавируса

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Согласно актуальным данным американского университета Джонса Хопкинса, во всём мире заразились коронавирусом 3 млн 269 тысяч человек. Умерли от инфекции 233,7 тысячи человек, а 1 млн 021 тысяча излечились.

Большинство инфицированных зарегистрировано в США – 1 млн 070 тысяч (более 63 тысячи жертв), в Испании – 213,4 тысячи (24,5 тысячи), Италии – 205,5 тысячи (27,9 тысячи), Великобритании – 172,5 тысячи (26,8 тысячи), во Франции – 167,3 тысячи (24,4 тысячи), в Германии – 163 тысячи (6,6 тысячи), Турции – 120 тысячи (3,2 тысячи). Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира, передаёт novostipmr.com.

Исследователи центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты (США) пришли к выводу, что пандемия COVID-19 может длиться два года, и её не удастся взять под контроль, пока две трети населения Земли не приобретут иммунитет к этому вирусу. При этом учёные указывают на то, что возможность передачи вируса от людей, являющихся его бессимптомными переносчиками, делает сложнее сдерживание COVID-19, чем, например, гриппа.

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