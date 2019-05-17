Более двух тысяч человек со всей Молдовы уже побывали на экскурсии в здании президентуры (ФОТО, ВИДЕО)

0

Сегодня в здании администрации президента было проведено сразу несколько экскурсий для примерно 220 учащихся столичных лицеев «Михай Витязул», «Дачия», «Спиру Харет», начальной школы «Антонин Урсу», а также лицея имени Дмитрия Карачобана из города Комрата.

Юным гостям показали Большой зал заседаний первого парламента Республики Молдова, Президентскую библиотеку и Зал награждений. Дети провели немалый интерес к деятельности администрации главы государства и задали множество вопросов.

Отметим, что здание президентуры вновь открыло свои двери в декабре 2018 года после реставрации. За это время на экскурсии побывали более двух тысяч человек из почти всех регионов Молдовы.