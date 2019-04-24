Более десятка водителей нарушили правила использования виньеток за сутки

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

13 человек нарушили режим КПП;

3 попытки незаконного провоза товаров;

4 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;

13 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

4 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 52 554 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 28 126. Из общего числа людей, пересекающих границу, 29 599 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 13 562 пересечения, среди которых 6 822 автомобиля с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 9 276 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 7 248 пересечений,

КПП «Атаки» – 6 341 пересечение,

КПП «Скуляны» – 6 084 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 444 пересечения,

КПП «Кагул» – 2 430 пересечений,

КПП «Крива» – 2 354 пересечения,

КПП «Костешты» – 2 255 пересечений,

КПП «Паланка» – 1 576 пересечений.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.