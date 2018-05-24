Более десятка обменных валютных касс были оштрафованы Национальным банком Молдовы

Более десятка обменных валютных касс были оштрафованы Национальным банком Молдовы

Согласно сообщению Национального банка, санкции получили 16 валютных касс, трём из которых был наложен штраф, а остальные получили предупреждения.

В частности, штрафы были наложены в отношении следующих валютных касс:

  • Geltus SRL (Каушаны);
  • Dinamit Schimb SRL (Кишинёв);
  • Dolumax&Co” SRL (Кишинёв).

А предупреждения получили:

  • Milinex Schimb SRL (Кишинёв);
  • Maxima&Co SRL (Кишинёв);
  • Cantor SRL (Кишинёв);
  • Dinar SRL (Оргеев);
  • CSV-REAL SRL (Оргеев);
  • PROEXPRES-SCHIMB SRL (Оргеев);
  • David-Invest SRL (Сорока);
  • Veaclor SRL (Сорока);
  • Bigos SRL (Оргеев);
  • El Primero SRL (Оргеев);
  • Am Besten SRL (Оргеев);
  • Mercurius-Schimb SRL (Кишинёв);
  • DEGHEST SRL (Кишинёв).

Кроме этого, две валютные кассы в Кишинёве получили предупреждения о возможном приостановлении деятельности – IADAN-SCHIMB SRL и TANIST-SCHIMB SRL.

Примечательно, что в течение прошлого года НБМ санкционировал 120 учреждений по валютному обмену. Согласно законодательству, за нарушения в деятельности пунктов обмена валют НБМ вправе наложить штраф, вынести предупреждение, частично или полностью приостановить деятельность и отозвать лицензию.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md