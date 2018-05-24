Более десятка обменных валютных касс были оштрафованы Национальным банком Молдовы

Согласно сообщению Национального банка, санкции получили 16 валютных касс, трём из которых был наложен штраф, а остальные получили предупреждения.
В частности, штрафы были наложены в отношении следующих валютных касс:
- Geltus SRL (Каушаны);
- Dinamit Schimb SRL (Кишинёв);
- Dolumax&Co” SRL (Кишинёв).
А предупреждения получили:
- Milinex Schimb SRL (Кишинёв);
- Maxima&Co SRL (Кишинёв);
- Cantor SRL (Кишинёв);
- Dinar SRL (Оргеев);
- CSV-REAL SRL (Оргеев);
- PROEXPRES-SCHIMB SRL (Оргеев);
- David-Invest SRL (Сорока);
- Veaclor SRL (Сорока);
- Bigos SRL (Оргеев);
- El Primero SRL (Оргеев);
- Am Besten SRL (Оргеев);
- Mercurius-Schimb SRL (Кишинёв);
- DEGHEST SRL (Кишинёв).
Кроме этого, две валютные кассы в Кишинёве получили предупреждения о возможном приостановлении деятельности – IADAN-SCHIMB SRL и TANIST-SCHIMB SRL.
Примечательно, что в течение прошлого года НБМ санкционировал 120 учреждений по валютному обмену. Согласно законодательству, за нарушения в деятельности пунктов обмена валют НБМ вправе наложить штраф, вынести предупреждение, частично или полностью приостановить деятельность и отозвать лицензию.
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