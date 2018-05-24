Более десятка обменных валютных касс были оштрафованы Национальным банком Молдовы

Согласно сообщению Национального банка, санкции получили 16 валютных касс, трём из которых был наложен штраф, а остальные получили предупреждения.

В частности, штрафы были наложены в отношении следующих валютных касс:

Geltus SRL (Каушаны);

Dinamit Schimb SRL (Кишинёв);

Dolumax&Co” SRL (Кишинёв).

А предупреждения получили:

Milinex Schimb SRL (Кишинёв);

Maxima&Co SRL (Кишинёв);

Cantor SRL (Кишинёв);

Dinar SRL (Оргеев);

CSV-REAL SRL (Оргеев);

PROEXPRES-SCHIMB SRL (Оргеев);

David-Invest SRL (Сорока);

Veaclor SRL (Сорока);

Bigos SRL (Оргеев);

El Primero SRL (Оргеев);

Am Besten SRL (Оргеев);

Mercurius-Schimb SRL (Кишинёв);

DEGHEST SRL (Кишинёв).

Кроме этого, две валютные кассы в Кишинёве получили предупреждения о возможном приостановлении деятельности – IADAN-SCHIMB SRL и TANIST-SCHIMB SRL.

Примечательно, что в течение прошлого года НБМ санкционировал 120 учреждений по валютному обмену. Согласно законодательству, за нарушения в деятельности пунктов обмена валют НБМ вправе наложить штраф, вынести предупреждение, частично или полностью приостановить деятельность и отозвать лицензию.