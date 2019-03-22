Более десятка граждан нарушили режим приграничной зоны и пунктов пропуска

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 13 человек нарушили режим КПП;
- 2 попытки незаконного провоза товаров;
- 1 иностранец превысил срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 2 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 41 716 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 20 911. Из общего числа людей, пересекающих границу, 23 981 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 718 пересечений, среди которых 6 073 автомобиля с молдавскими номерами.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 6 949 пересечений,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 564 пересечения,
- КПП «Скуляны» – 5 076 пересечений,
- КПП «Атаки» – 4 715 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 186 пересечений,
- КПП «Кагул» – 2 232 пересечения,
- КПП «Крива» – 1 775 пересечений,
- КПП «Костешты» – 1 752 пересечения,
- КПП «Паланка» – 1 591 пересечение,
- КПП «Джурджулешть-Рени» – 1 061 пересечение.
В настоящее время все пункты пересечения границы работают в обычном режиме.
Facebook Комментарии