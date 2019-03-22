Более десятка граждан нарушили режим приграничной зоны и пунктов пропуска

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

13 человек нарушили режим КПП;

2 попытки незаконного провоза товаров;

1 иностранец превысил срок пребывания на территории Республики Молдова;

2 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 41 716 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 20 911. Из общего числа людей, пересекающих границу, 23 981 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 718 пересечений, среди которых 6 073 автомобиля с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 6 949 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 564 пересечения,

КПП «Скуляны» – 5 076 пересечений,

КПП «Атаки» – 4 715 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 186 пересечений,

КПП «Кагул» – 2 232 пересечения,

КПП «Крива» – 1 775 пересечений,

КПП «Костешты» – 1 752 пересечения,

КПП «Паланка» – 1 591 пересечение,

КПП «Джурджулешть-Рени» – 1 061 пересечение.

В настоящее время все пункты пересечения границы работают в обычном режиме.