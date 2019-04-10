Более десятка ДТП произошло за сутки в Приднестровье (ФОТО)

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За прошедшие сутки на дорогах Приднестровья было зарегистрировано 11 ДТП. В одном из них травмы получила 60-летняя бендерчанка.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, пожилой житель Бендер, сдавая задним ходом на автомобиле ВАЗ-2101, не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на женщину. Пострадавшая была госпитализирована в травматологическое отделение. У пенсионерки диагностирован закрытый перелом бедренной кости со смещением.

По той же причине произошло ДТП в с. Шипка Григориопольского района. Водитель грузовика Mercedes при движении задним ходом повредил газовую трубу. С места происшествия нарушитель скрылся, однако вскоре его личность была установлена.

В Тирасполе водитель BMW не справился с управлением и совершил наезд на бордюр. Не смог выбрать безопасный боковой интервал и совершил столкновение с Mercedes водитель Opel. Причинами 6 других ДТП стала невнимательность водителей, которые не выбрали безопасную дистанцию до другого транспортного средства.

В Дубоссарском районе был зарегистрирован наезд на кабана. Всё произошло на участке автодороги Тирасполь-Каменка. На проезжую часть внезапно выбежало дикое животное. Водитель микроавтобуса Volkswagen резко затормозил, но избежать удара не удалось. Животное скончалось на месте происшествия.

По всем фактам ДТП проводятся разбирательства.