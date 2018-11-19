Более десятка ДТП произошло в Приднестровье за выходные

За 2 выходных дня в Приднестровье произошло 15 ДТП, преимущественно из-за плохих погодных условий. В результате одной аварии есть трое пострадавших.

Сильное ДТП произошло ночью на участке трассы Тирасполь-Первомайск. 29-летний мужчина, находившийся за рулём автомобиля Citroen, не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в дерево. В результате аварии находившиеся в машине 20-летний парень и две 16-летние девушки были доставлены в Центральную районную больницу.

Ещё 4 аварии произошли из-за скользкой дороги, пишет mvdpmr.org. В двух инцидентах водители не выбрали безопасную дистанцию, а ещё в 4 ДТП водители не убедились в безопасности манёвра при движении задним ходом. Ещё 4 автовладельца не уступили право проезда транспорту, движущемуся по главной дороге.