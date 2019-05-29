Более десятка человек погибло с начала года по вине пьяных водителей (ВИДЕО)

Более десятка человек погибло с начала года по вине пьяных водителей (ВИДЕО)

Ежегодно десятки и даже сотни человек в стране погибают в дорожно-транспортных происшествиях, спровоцированных недисциплинированными водителями. Хуже всего то, что большинство погибших или пострадавших, ничего не нарушали.

По данным НИП, с начала этого года 13 человек погибли по вине водителей, управлявших транспортом в нетрезвом виде. Кроме того, 51 человек получили различные травмы.

В данной связи сотрудники НИП усиливают меры по регулированию дорожного движения и предотвращению вождения в нетрезвом виде с целью предотвращения крупных дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

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