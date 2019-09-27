Более 900 студентов-контрактников в этом году перешли на бюджетные места

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Более 900 студентов из молдавских вузов, которые в прошлом году проходили обучение по контракту, в этом году перешли на бюджетные места на основе оценок за предыдущие сессии.

Как сообщает moldpres.md со ссылкой на Министерство просвещения, культуры и науки, всего на конкурс было выделено чуть более 12 тысяч мест с бюджетным финансированием. На то, чтобы занять бюджетные места, претендовали 4 411 студентов, обучающихся по контракту. По итогам конкурса 909 (20,60%) контрактников заняли места с бюджетным финансированием по сравнению с 300 в прошлом году.

Больше всего студентов, которые заняли бюджетные места, обучаются в Техническом университете Молдовы, Государственном университете Молдовы и Бельцком государственном университете им. A. Руссо.