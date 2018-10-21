Более 90 рыболовных сетей за одну ночь: инспекторы по охране окружающей среды провели масштабный рейд

Более 90 рыболовных сетей за одну ночь: инспекторы по охране окружающей среды провели масштабный рейд

Более 90 сетей и большое количество рыболовных инструментов были обнаружены и изъяты сотрудниками Инспекции по охране окружающей среды в ходе рейда, который прошёл в ночь на 19 октября.

После нескольких сообщений о браконьерстве, полученных в Инспекцию, руководство в срочном порядке организовало 3 оперативные группы для того, чтобы провести масштабный рейд. Так, в ночь на 19 октября инспекторы прошлись с проверкой вдоль водохранилища в Дубоссарах в секторе плотины села Лопатна Оргеевского района.

В результате этих мероприятий инспекторы обнаружили и изъяли более 90 рыболовных сетей, а также запрещённые инструменты лова.

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