Более 90% молдавских учащихся уже освоили дистанционное обучение

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Около 92% школьников и студентов вовлечены в процесс дистанционного обучения. Также предпринимаются все усилия для того, чтобы обучать детей, которые не имеют доступа к онлайн-образованию. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил министр образования, культуры и науки Игорь Шаров.

– Ни Республика Молдова, ни другие государства не были подготовлены к пандемии, вызванной COVID-19, в том числе, в области образования. Существует ряд технических и иных проблем, которые необходимо решить. В этот сложный период образование и освоение учебных программ будут основываться на здравом смысле, терпимости и понимании, – подытожил министр.

В этой связи, пишет moldpres.md, Шаров призвал управленческий персонал не оказывать давления на педагогов, которые должны адаптироваться к иному режиму работы. Он добавил, что учебный план будет изучаться без того, чтобы дети слишком долго находились перед экранами компьютеров.

Также, по словам министра, будет рассмотрен ряд сценариев, касающихся организации и проведения выпускных экзаменов, а по итогу будет выбран наиболее рациональный. Игорь Шаров ещё раз подчеркнул, что в период карантина зарплата учителям будет выплачена в полном объёме.

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