Более 90 литров этилового спирта без документов обнаружили патрульные в автомобиле нарушившего ПДД водителя (ФОТО)

Более 90 литров этилового спирта без документов обнаружили патрульные в автомобиле нарушившего ПДД водителя (ФОТО)

Вчера, 31 марта, патрульные, дежурившие на улице Ломоносова в городе Чадыр-Лунга, остановили автомобиль марки Toyota, который ехал с выключенными фарами ближнего света.

В ходе проверки полицейские обнаружили в багажнике автомобиля 12 бутылок разных ёмкостей, в которых находилось 92 литра жидкости с запахом, напоминающим этиловый спирт. Товар был изъят, а водитель сопровождён в Инспекторат полиции Чадыр-Лунги, сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования.

Правоохранители выяснили, что нарушителем является 45-летний житель Чадыр-Лунги. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит штраф в размере от 3 000 до 4 500 леев.

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