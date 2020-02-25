Более 9 тысяч вакантных рабочих мест насчитывается в Молдове

0

По данным Национального агентства занятости населения, на 24 февраля в базе данных ведомства насчитывалось 9 200 вакансий.

Для людей с высшим и средним специальным образованием доступно 1 809 вакансий, или около 20% от общего числа, пишет moldpres.md.

Для лиц со средним профессиональным образованием и для неквалифицированных работников Национальное агентство занятости населения предлагает 7 391 вакансию, или 80% от общего числа рабочих мест. В медицинской системе доступно 133 предложения для медсестёр, а система дошкольного и начального образования предлагает 59 рабочих мест.

Неквалифицированные работники могут трудиться в качестве помощников – 340 предложений, уборщиков производственных и служебных помещений – 141 предложение. Также требуются 136 грузчиков и 113 дворников.