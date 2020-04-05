Более 800 врачей смогут пользоваться бесплатной мобильной связью

Более 800 врачей смогут пользоваться бесплатной мобильной связью

850 врачей получили бесплатные услуги от ряда телекоммуникационных компаний Молдовы. Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. 

Он отметил, что речь идет о медработниках, которые звонят людям, находящимся в изоляции дома и нуждающимся в ежедневном наблюдении со стороны специалистов.

– По нашим данным, на сегодняшний день более 12 000 человек находятся под наблюдением в рамках системы первичной медицинской помощи. В связи с этим я отправил письмо в Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) с просьбой об оказании помощи, – рассказал градоначальник.

Чебан уточнил, что бесплатную мобильную связь врачам предоставили компании Moldcell, Orange и Unite. Напомним, ранее генпримар рассказал о нескольких частных компаниях, пришедших на помощь примарии в вопросе обеспечения врачей транспортом.

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