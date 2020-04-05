Более 800 врачей смогут пользоваться бесплатной мобильной связью

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850 врачей получили бесплатные услуги от ряда телекоммуникационных компаний Молдовы. Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Он отметил, что речь идет о медработниках, которые звонят людям, находящимся в изоляции дома и нуждающимся в ежедневном наблюдении со стороны специалистов.

– По нашим данным, на сегодняшний день более 12 000 человек находятся под наблюдением в рамках системы первичной медицинской помощи. В связи с этим я отправил письмо в Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) с просьбой об оказании помощи, – рассказал градоначальник.

Чебан уточнил, что бесплатную мобильную связь врачам предоставили компании Moldcell, Orange и Unite. Напомним, ранее генпримар рассказал о нескольких частных компаниях, пришедших на помощь примарии в вопросе обеспечения врачей транспортом.

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