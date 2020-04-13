Более 800 военнослужащих были задействованы в борьбе с COVID-19 на прошлой неделе (ФОТО)

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Более 800 сотрудников Национальной армии на прошлой неделе помогали властям бороться с распространением коронавируса.

Так, в период с 6 по 12 апреля более 600 солдат патрулировали общественные места и зоны отдыха в Кишинёве, Бельцах и Кагуле. Около 70 солдат на 11 единицах техники следили за передвижением людей и транспорта на постах, организованных на въездах и выездах из Сорок и Штефан-Водэ, а также в сёлах Карахасань и Талмаза, находящихся на карантине.

Также военные бригады провели дезинфекцию столичных почтовых отделений, домов и общежитий, где проживают военнослужащие и их семьи. Солдат задействовали и в работах по обустройству “Центра COVID-19” на “Moldexpo”.

За отчётный период 600 медицинских работников были доставлены на работу и домой спецтехникой Национальной армии. Также в военный госпиталь перевезли около 200 граждан с симптомами COVID-19.

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