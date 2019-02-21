Более 800 человек пришли на встречу с Додоном в Единцах (ВИДЕО, ФОТО)

0

В завершение сегодняшней рабочей поездки президент посетил Единецкий район. В Доме культуры райцентра собралось более 800 человек, но не все желающие смогли там поместиться.

Общение с гражданами продолжалось полтора часа, главе государства задали очень много вопросов на тему экономики и социальной сферы.

– Рассказал местным жителям о Годе семьи в нашей стране и в честь этого поздравил три супружеские пары долгожителей, причем одна из «виновниц» торжества, Яровая Ирина Николаевна, сегодня отмечает 75-летие. Поздравил также две многодетные семьи и пожелал всем здоровья, семейного счастья и благополучия, – сообщил глава государства на своей странице в соцсети.