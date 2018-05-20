Более 80% заключенных с правом голоса в Кишиневе и Бельцах проголосовали на выборах примара

Заключенным пенитенциаров двух муниципиев – Кишинева и Бельц – обеспечили их право на голосование.

Так, по словам пресс-секретаря Национальной администрации пенитенциаров Олега Пантя, комиссиям с избирательных участков и наблюдателям предоставили доступ в пенитенциарные учреждения утром. Процесс голосования было организован в специально оборудованных для этого залах, посредством мобильных урн для бюллетеней.

Всего на местных выборах в Кишиневе и Бельцах было зарегистрировано 807 заключенных с правом голоса, из которых 647 (81%) приняли участие, а 170 (19%) – отказались.

Процедура голосования в пенитенциарных учреждениях прошла без инцидентов.

Стоит отметить, что бывший премьер-министр страны, заключенный в пенитенциаре №13 в Кишиневе, проголосовал на выборах генерального примара столицы, в то время, как предприниматель Вячеслав Платон бойкотировал голосование.