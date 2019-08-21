Более 80 000 переходов зарегистрировали за сутки на молдавской границе

Более 80 000 переходов зарегистрировали за сутки на молдавской границе

В пунктах пересечения поток лиц составил 82 809. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на выезд из Республики Молдова – 42 733.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, из общего числа людей, пересекающих границу, 47 681 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 17 700.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 13 836 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 12 796 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 6 675 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 6 565 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 6 470 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 713 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 5 182 пересечения,
  • КПП «Тудора» – 5 065 пересечений.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md