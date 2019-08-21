Более 80 000 переходов зарегистрировали за сутки на молдавской границе

0

В пунктах пересечения поток лиц составил 82 809. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на выезд из Республики Молдова – 42 733.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, из общего числа людей, пересекающих границу, 47 681 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 17 700.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 13 836 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 12 796 пересечений,

КПП «Скуляны» – 6 675 пересечений,

КПП «Кагул» – 6 565 пересечений,

КПП «Атаки» – 6 470 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 713 пересечений,

КПП «Паланка» – 5 182 пересечения,

КПП «Тудора» – 5 065 пересечений.