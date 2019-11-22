Более 8 тысяч пациентов обратились за скорой медицинской помощью с начала недели

0

Согласно данным Службы экстренной медицинской помощи, в период с 18 по 21 ноября медики оказали помощь 8 173 пациентам по всей стране, среди которых 1 341 – дети.

Помощь врачей понадобилась в следующих ситуациях: 1 795 человек с сердечными проблемами, в том числе 36 пациентов с острым коронарным синдромом. Также были зарегистрированы 1 155 обращений по поводу неврологических проблем, а у 130 человек диагностировали инсульт.

Кроме этого, за отчётный период помощь врачей понадобилась пострадавшим в результате 28 дорожно-транспортных происшествиях. Догоспитальную медицинскую помощь получили 33 человека, 23 пациента были доставлены в больницу для дальнейшего лечения.

В больничные учреждения было доставлено 3 318 пациентов, из которых 2 553 взрослых и 765 – дети.