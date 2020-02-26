Более 8 тысяч пациентов обратились в “скорую” в выходные дни

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C 22 по 24 февраля Национальный центр экстренной догоспитальной медицинской помощи зарегистрировал 8 199 вызовов. Чаще всего за помощью обращались пациенты с респираторными заболеваниями – 2 507 человек.

По данным пресс-службы ведомства, в указанный период бригады врачей оказали помощь 1 685 пациентам с ОРВИ, 1 132 из них – дети. Предполагаемый диагноз четырёх пациентов – грипп. Всего в медицинские учреждения были доставлены 2 930 пациентов, из которых 2 049 – взрослые и 881 – дети.

В течение этих 72 часов бригады врачей оказали первую квалифицированную медпомощь в следующих ситуациях: 1 516 обострений сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 17 случаев острого коронарного синдрома; 906 случаев неврологических нарушений, 110 из которых – инсульты; 564 случаев травмирования.

За отчётный период было зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых помощь врачей скорой помощи понадобилась 16 пострадавшим, 15 из них были доставлены в медучреждения.