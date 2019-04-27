Более 75% молдаван намерены принять участие в Пасхальной службе

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Таковы данные проведенного накануне опроса общественного мнения.

Согласно итогам исследования, принять участие в службе в Пасхальную ночь намерены 62% кишиневцев. Это больше, чем два года назад – тогда их число составляло 56,3%. Не будут принимать участие в службе 27,5% жителей столицы. Остальные либо не определились, либо отказались отвечать на этот вопрос.

Данные по всей стране несколько отличаются. Так, в целом в городской местности республики в церковь в ночь с 27 на 28 апреля намерены отправиться 68,9%. В сельской местности этот показатель еще выше – 76,7%.

Опрос проводился с 17 по 22 апреля. Максимальная погрешность составляет +/- 3,1%.